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Объявлен аукцион на 121 млн. рублей на ремонт дорог на улицах Баумана и Терновского

12:50 | 05.11.2019 | Общество

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Пенза, 5 ноября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» объявило электронный аукцион по определению компании, которая в 2020 году выполнит ремонт проезжей части и тротуаров на улицах Баумана и Терновского по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Объявлен аукцион на 121 млн. рублей на ремонт дорог на улицах Баумана и Терновского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 121 млн. рублей.

Финансирование планируется осуществлять из бюджетов трех уровней — федерального, областного и городского.

Как отмечается в документации, размещенной на портале госзакупок, при определении начальной цены был применен проектно-сметный метод.

Сметы рассчитаны в базисных ценах по состоянию на 2001 год с пересчетом в текущие с индексом ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области» («РЦЭЦС»).

Согласно техническому заданию, в рамках контракта намечено отремонтировать два объекта.

Один из них — улица Баумана. Речь идет об участке от улицы Свердлова до путепровода через железнодорожные пути, включая съезд с улицы Баумана до дома №95 и съезд с Бауманского путепровода до этого здания.

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Помимо этого, контрактом предусмотрены работы на улице Терновского — от Бауманского путепровода до моста через Пензятку, включая съезд в районе дома №19А до дома №8 и от моста через реку до улицы Пушанина.

Электронный аукцион назначен на 12 ноября.

Срок исполнения контракта — с 1 апреля по 1 августа 2020 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до конца 2019 года планируется заключить контракты на ремонт пяти крупных объектов в Пензе — улиц Терновского, Баумана, Окружной, Луначарского и проспекта Строителей — по проекту «БКАД» в 2020 году.

По словам заместителя главы администрации Пензы Юрия Ильина, проведение торгов за несколько месяцев до начала работ позволит подрядчикам спланировали свои силы и средства и качественно подготовиться.

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