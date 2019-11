Пензенский губернатор объяснил, почему на 9 км дороги потрачено более 400 млн. рублей

View this post on Instagram

Эта история о дороге, которой не было Не сказочная, конечно, правдивая. По городу Никольску проходит трасса. И это большая проблема, прежде всего, связанная с безопасностью. В 2016 году я, после обращения ко мне на Прямую линию жителя этого города, принял решение решить проблему, она до этого не меньше 10 лет в стадии обсуждения была. К строительству объекта приступили в 2017году. Дорога - 9 км. Построена, как говорится «с нуля», на этом месте был лес. Поэтому объект дорогой – стоимость составила больше 400 миллионов рублей. Подписчики всегда спрашивают, на что потрачены такие суммы. Отвечаю. На создание самой трассы, переустройство электросети и телефонизации, вынос существующего газопровода, укрепительные работы, водоотвод, кольцевую развязку, 3650 метров металлического барьерного ограждения, дорожные знаки (их на этом участке 67 штук, кстати) и так далее. Дорога совсем скоро откроется, и Никольск «задышит полной грудью». #Пенза #Никольск #новаядорога #объезднаядорога #регионменяется