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Пензенский губернатор объяснил, почему на 9 км дороги потрачено более 400 млн. рублей

11:28 | 01.11.2019 | Общество

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Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объяснил, почему строительство дороги в обход города Никольска протяженностью 9 км обошлось более чем в 400 млн. рублей.

Пензенский губернатор объяснил, почему на 9 км дороги потрачено более 400 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По городу Никольску проходит трасса. И это большая проблема, прежде всего связанная с безопасностью. В 2016 году я после обращения ко мне на прямую линию жителя этого города принял решение решить проблему, она до этого не меньше 10 лет в стадии обсуждения была», — написал глава региона в Instagram.

Он добавил, что работы по строительству новой дороги были начаты еще в 2017 году.

«Дорога — 9 км. Построена, как говорится, с нуля, на этом месте был лес. Поэтому объект дорогой — стоимость составила больше 400 млн. рублей. Подписчики всегда спрашивают, на что потрачены такие суммы. Отвечаю. На создание самой трассы, переустройство электросети и телефонизации, вынос существующего газопровода, укрепительные работы, водоотвод, кольцевую развязку, 3 тыс. 650 метров металлического барьерного ограждения, дорожные знаки (их на этом участке 67 штук, кстати) и так далее», — пояснил Иван Белозерцев.

По его словам, в ближайшее время дорога будет открыта для движения транспорта и Никольск «задышит полной грудью».

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Эта история о дороге, которой не было Не сказочная, конечно, правдивая. По городу Никольску проходит трасса. И это большая проблема, прежде всего, связанная с безопасностью.  В 2016 году я, после обращения ко мне на Прямую линию жителя этого города, принял решение решить  проблему, она до этого не меньше 10 лет в стадии обсуждения была.  К строительству объекта приступили в 2017году. Дорога - 9 км.  Построена, как говорится «с нуля», на этом месте был лес.  Поэтому объект дорогой – стоимость составила больше 400 миллионов рублей. Подписчики всегда спрашивают, на что потрачены такие суммы. Отвечаю.  На создание самой трассы, переустройство электросети и телефонизации,  вынос существующего газопровода, укрепительные работы, водоотвод, кольцевую развязку, 3650 метров металлического барьерного ограждения, дорожные знаки (их на этом участке 67 штук, кстати) и так далее. Дорога совсем скоро откроется, и Никольск «задышит полной грудью». #Пенза #Никольск #новаядорога #объезднаядорога #регионменяется

A post shared by Иван Белозерцев (@ivan_belozercev_penza) on

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