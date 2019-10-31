Пензенский губернатор объяснил, почему на 9 км дороги потрачено более 400 млн. рублей Общество

Пенза, 1 ноября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объяснил, почему строительство дороги в обход города Никольска протяженностью 9 км обошлось более чем в 400 млн. рублей.

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«По городу Никольску проходит трасса. И это большая проблема, прежде всего связанная с безопасностью. В 2016 году я после обращения ко мне на прямую линию жителя этого города принял решение решить проблему, она до этого не меньше 10 лет в стадии обсуждения была», — написал глава региона в Instagram.

Он добавил, что работы по строительству новой дороги были начаты еще в 2017 году.

«Дорога — 9 км. Построена, как говорится, с нуля, на этом месте был лес. Поэтому объект дорогой — стоимость составила больше 400 млн. рублей. Подписчики всегда спрашивают, на что потрачены такие суммы. Отвечаю. На создание самой трассы, переустройство электросети и телефонизации, вынос существующего газопровода, укрепительные работы, водоотвод, кольцевую развязку, 3 тыс. 650 метров металлического барьерного ограждения, дорожные знаки (их на этом участке 67 штук, кстати) и так далее», — пояснил Иван Белозерцев.

По его словам, в ближайшее время дорога будет открыта для движения транспорта и Никольск «задышит полной грудью».