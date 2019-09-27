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Контракты на ремонт пяти улиц Пензы в 2020 году намечено заключить до конца 2019-го

09:27 | 27.09.2019 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Контракты на ремонт пяти магистральных улиц Пензы, которые внесены в план работ в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») на 2020 год, будут заключены до конца 2019-го. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

Контракты на ремонт пяти улиц Пензы в 2020 году намечено заключить до конца 2019-го. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы уже в этом году намерены проторговать первый этап — это порядка полумиллиарда рублей, и в этом году заключить контракты с подрядными организациями на ремонт крупных магистральных улиц — Терновского, Баумана, Окружной, Луначарского, проспекта Строителей», — сказал он.

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Юрий Ильин пояснил, что это позволит приступить к работам, как только установится подходящая погода.

«В зиму у подрядных организаций будет возможность спланировать свои силы и средства и качественно подготовиться к проведению работ», — отметил вице-мэр.

Он уточнил, что работы по пяти объектам необходимо будет завершить в августе 2020 года.

«Позже на оставшуюся сумму проведем аукционы на ремонт остальных дорог, их перечень в настоящее время находится на согласовании. Это будут и улицы частного сектора, и второстепенные дороги. Таким образом, еще больше жителей смогут увидеть действие программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба администрации Пензы.

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