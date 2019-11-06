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Более 100 пензенских школьников отправились в Самару для участия в параде 7 ноября

13:01 | 06.11.2019 | Общество

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Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. 68 мальчиков, 36 девочек и 12 наставников-офицеров отправились из Пензы в Самару для участия в торжественном мероприятии, посвященном военному параду, состоявшемуся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

Более 100 пензенских школьников отправились в Самару для участия в параде 7 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, регион на торжествах представят ученики кадетской школы №46 и активисты движения «Юнармия».

Отбор в состав делегации проходил на конкурсной основе.

По информации правительства Самарской области, парад начнется в предстоящий четверг, 7 ноября, ровно в полдень.

По площади Куйбышева пройдут 125 парадных расчетов. Они будут разделены на четыре части — историческую, военную, юнармейскую и гражданскую. Затем состоится воздушный парад с участием восстановленных самолетов времен Великой Отечественной войны.

Военный оркестр исполнит марши по партитурам 1941 года.

Ожидается, что мероприятие объединит около 6,5 тыс. человек.

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