Список первых резидентов «Новых берегов» под Пензой планируется утвердить 11 ноября Общество

Пенза, 10 ноября 2019. PenzaNews. Общественный совет конкурса по отбору резидентов для проживания в арт-поместье «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области планирует утвердить список первых новоселов в предстоящий понедельник, 11 ноября. Об этом сообщила инициатор проекта, учредитель и исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Есть вероятность, что новоселов станет больше, чем было запланировано», — написала она на своей странице в Facebook.

Мария Львова-Белова уточнила, что в состав совета вошли, в частности, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, консультант по развитию социальных практик Алексей Газарян, психотерапевт Сергей Березин, выпускники центра для сопровождаемого проживания инвалидов «Квартал Луи» Екатерина Дементьева и Иван Пчельников.

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«По оценкам экспертов, жилье в «Новых берегах» востребовано среди молодых людей с инвалидностью, оставшихся без попечения родителей и вынужденных находиться в домах престарелых, среди людей с приобретенной инвалидностью, неполных семей с детьми-инвалидами, многодетных и приемных родителей, попавших в трудные жизненные обстоятельства. В нашем поселке все они смогут получать помощь и помогать другим, самовыражаться творчески, профессионально и радоваться разносторонней жизни дружного сообщества», — пояснила общественница.

Он напомнила, что возведение коттеджного поселка ведется с 2018 года при поддержке местных властей, Русской православной церкви, спонсоров и добровольцев.

По словам Марии Львовой-Беловой, сдать все 12 жилых и нежилых зданий, что позволит заселить 120 человек из разных уголков России, намечено в 2022 году.

«В арт-поместье планируется организовать более 80 рабочих мест. Проект уникальный, и для того, чтобы реализовать его на достойном уровне, мы изучали инклюзивные практики и опыт социальной сферы Австрии, Германии, Финляндии, Италии и Америки», — отметила исполнительный директор АНО «Квартал Луи».