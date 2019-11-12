Мэр Пензы потребовал давать понятные ответы на обращения граждан Общество

Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин потребовал от подчиненных давать понятные ответы на поступающие обращения граждан.

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«Встречаются юридически корректные письма, которые содержат множество отсылок на нормы законодательства, а в конце формулировка «отказать». Что делать гражданам в этой ситуации? Поставьте себя на место жителей. Им не приходится так часто, как нам, пользоваться Градостроительным, Гражданским кодексами и другими документами. Нужно давать ответы по существу, понятные для горожан. Если пишем, что проблему решить в настоящее время нельзя, [необходимо] объяснить, представить варианты дальнейших действий», — сказал он в ходе еженедельного совещания в мэрии, прошедшего во вторник, 12 ноября, в закрытом от СМИ режиме.

Андрей Лузгин добавил, что чиновник, дающий ответ гражданину, должен быть ориентирован на решение существующей проблемы.

«Понятно, что мы не можем в ближайшую неделю, месяц отремонтировать все дороги и тротуары, расселить ветхие дома, построить все необходимые детские сады и выполнить все пожелания, которые волнуют наших жителей. При этом у нас должен быть определенный долгосрочный план, из которого граждане могут сделать выводы, когда их проблема будет устранена», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.