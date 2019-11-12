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Мэр Пензы потребовал давать понятные ответы на обращения граждан

11:35 | 12.11.2019 | Общество

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Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин потребовал от подчиненных давать понятные ответы на поступающие обращения граждан.

Мэр Пензы потребовал давать понятные ответы на обращения граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Встречаются юридически корректные письма, которые содержат множество отсылок на нормы законодательства, а в конце формулировка «отказать». Что делать гражданам в этой ситуации? Поставьте себя на место жителей. Им не приходится так часто, как нам, пользоваться Градостроительным, Гражданским кодексами и другими документами. Нужно давать ответы по существу, понятные для горожан. Если пишем, что проблему решить в настоящее время нельзя, [необходимо] объяснить, представить варианты дальнейших действий», — сказал он в ходе еженедельного совещания в мэрии, прошедшего во вторник, 12 ноября, в закрытом от СМИ режиме.

Андрей Лузгин добавил, что чиновник, дающий ответ гражданину, должен быть ориентирован на решение существующей проблемы.

«Понятно, что мы не можем в ближайшую неделю, месяц отремонтировать все дороги и тротуары, расселить ветхие дома, построить все необходимые детские сады и выполнить все пожелания, которые волнуют наших жителей. При этом у нас должен быть определенный долгосрочный план, из которого граждане могут сделать выводы, когда их проблема будет устранена», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

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