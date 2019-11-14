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В Кузнецке будут проводить интеллектуальные турниры между молодежью и пенсионерами

13:52 | 14.11.2019 | Общество

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Кузнецк, 14 ноября 2019. PenzaNews. Интеллектуальные турниры между молодежью и представителями старшего поколения планируется проводить в центральной городской библиотеке имени А.Н. Радищева города Кузнецка Пензенской области в рамках проекта «Извилиум».

В Кузнецке будут проводить интеллектуальные турниры между молодежью и пенсионерами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется на сайте учреждения культуры, приступить к его реализации намечено в конце ноября.

Ранее этот проект был заявлен на участие во всероссийском конкурсе «Активное поколение», организованном при финансовой поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Инициатива получила высокую оценку экспертного совета.

По результатам рассмотрения всех заявок она вошла в число 28 проектов, которые получат гранты на общую сумму 1,3 млн. рублей. Они будут реализованы в Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Рязанской и Липецкой областях, а также в Мордовии.

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