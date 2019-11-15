В Бековском районе пешеходные переходы вблизи школ оборудуют по новым стандартам Общество

Беково, 15 ноября 2019. PenzaNews. Суд обязал администрации Вертуновского сельсовета и рабочего поселка Беково Пензенской области привести пешеходные переходы вблизи трех школ в соответствие с утвержденными на федеральном уровне стандартами.

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Ранее с соответствующими заявлениями в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился прокурор.

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бековского районного суда, в ходе проведенной надзорным ведомством проверки был выявлен ряд нарушений: вблизи школ №1 и №2 в Беково, а также вблизи школы поселка Сахзавод отсутствовали светофоры, искусственные неровности, ограждения, а разметка не соответствовала требованиям.

«Исследовав все обстоятельства, суд вынес решения об удовлетворении заявленных требований, поскольку на момент рассмотрения административных дел они не устранены», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что исполнить решения суда необходимо в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу.