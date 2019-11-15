Активность пензенцев скажется на объемах финансирования работ по созданию комфортной среды Общество

Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. Активность жителей при проведении голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году по программе формирования современной городской среды, скажется на объемах финансирования, которое получит Пенза из федерального бюджета. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Лимит на регион существует, он больше 300 млн. рублей. Соответственно, будет перераспределение между муниципалитетами. [...] Решение о финансировании будет приниматься исходя из того количества голосов, которые граждане отдадут, из того, как те или иные территории подготовят свои проекты», — сказал мэр журналистам после того, как проголосовал в лицее современных технологий №2.

Комментируя большое количество желающих сделать свой выбор в этой образовательной организации, Андрей Лузгин отметил, что «не видел такого голосования ни на одних выборах».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 ноября в Пензе организовано голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году по программе формирования современной городской среды.

На выбор жителям предложено более 40 объектов. При этом если в предыдущие годы в бюллетене можно было отметить сразу несколько проектов для благоустройства, которые в итоге ранжировались в зависимости от числа набранных баллов, то теперь необходимо указать только один.

Голосование продлится до 19.00 в администрациях Ленинского, Железнодорожного, Первомайского и Октябрьского районов Пензы. Кроме того, мобильные счетные комиссии работают в школах.