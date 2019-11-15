Андрей Лузгин проголосовал за проект благоустройства Фонтанной площади Пензы Общество

Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поддержал проект реконструкции Фонтанной площади в ходе голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году по программе формирования современной городской среды, которое проходит в пятницу, 15 ноября.

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«Я отдал свой голос за Фонтанную площадь. На мой взгляд, нам нужно заканчивать благоустройство центра города, улицы Московской. У нас выстраивается целый ансамбль, выстраивается полноценный пешеходный маршрут», — сказал он журналистам после того, как проголосовал в лицее современных технологий №2.

Андрей Лузгин уточнил, что основные работы по приведению центра города в надлежащий вид планируется завершить в будущем году.

«Искренне надеюсь, что наши горожане поддержат наш выбор, поддержат мою позицию [...] и выразят именно свою позицию», — отметил мэр.

Он добавил, что на его взгляд, проект, предусматривающий обновление Фонтанной площади, «для нас сейчас самый важный, самый приоритетный».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова, фонд поддержки региональных проектов «Развитие» в лице президента Евгения Сиротского и ООО «Техстрой» в лице гендиректора Алексея Алексеева заключили договор на реконструкцию фонтана и прилегающей территории на сумму около 99 млн. рублей.

Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по данному договору, который рассчитан на период до 15 июля 2020 года, не предусмотрено. 100 млн. рублей на реконструкцию фонтана в Пензе выделил Сбербанк.

16 октября МКУ «УКС Пензы» объявило электронный аукцион на реконструкцию фонтана и благоустройство прилегающей территории с начальной ценой почти 158 млн. рублей. На него не поступило ни одной заявки. Протоколом от 24 октября электронный аукцион признан несостоявшимся.



8 ноября было объявлено о повторном проведении электронного аукциона. По последним данным, он назначен на 22 ноября.