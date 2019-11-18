Иван Белозерцев призвал искать внебюджетные источники для новогоднего оформления улиц Общество

Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал чиновников искать внебюджетные источники для приобретения новогодних украшений с целью праздничного оформления улиц.

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«Нужно, чтобы появлялись какие-то новые новогодние украшения, какие-то новогодние арт-объекты. [...] Понятно, на это нужны деньги. Закладывайте деньги. Ищите, находите решение. Договаривайтесь с бизнесом, просите, я не знаю, по разному, в рамках закона, но надо это делать», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 18 ноября.

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Говоря о создании праздничной атмосферы в Пензе, Иван Белозерцев обратил внимание на то, что она должна чувствоваться не только на площади имени В.И. Ленина, но и на улице Московской, вблизи филармонии, на Западной поляне и в других излюбленных местах отдыха горожан.

«То, что делали в прошлом году, хорошо, спасибо. В целом люди оценивали положительно. В этом году мы должны прибавлять. [...] Проехать по городу, посмотреть какие-то объекты, как украсить здания, сколько это будет стоить. Этим надо заниматься», — поставил задачу губернатор.