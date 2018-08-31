Суд попытался разобраться, как дом в ЖК «Сатурн» связан с игрушками для главной елки Пензы Криминал

Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Обстоятельства перечисления осенью 2016 года компанией «Сити-Строй» центральному парку культуры и отдыха имени В.Г. Белинского почти 500 тыс. рублей в качестве спонсорской помощи на приобретение новогодних игрушек для главной городской елки стали основной темой заседания, состоявшегося в Ленинском районном суде Пензы 31 августа в рамках рассмотрения громкого уголовного дела.

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Ранее при оглашении обвинительного заключения эта ситуация упоминалась в контексте предъявления вице-мэру Ирине Ширшиной обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, поскольку она, выполняя поручение главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, договорилась о перечислении денежных средств парку, а взамен якобы пообещала содействие в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию дома №96Е на проспекте Победы, застройщиком которого являлось ООО «Сан-Лико-Инвест», а подрядчиком — ООО «Сити-Строй».

Первой свои пояснения дала руководитель сметного отдела ООО «Центрградпроект» Ольга Балабанова, которая в 2015–2016 годах работала инженером производственно-технического отдела компании «Сити-Строй».

Она сообщила, что не занималась сбором основной части документов для получения акта проверки и разрешения на ввод многоквартирного дома (МКД) в эксплуатацию, а лишь трижды отвозила бумаги в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области и один раз — в мэрию.

На вопрос старшего помощника прокурора Ленинского района Пензы Михаила Апарова о том, не пытался ли кто-то затянуть процедуру ввода МКД, Ольга Балабанова отметила, что не может об этом достоверно судить.

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«Мне кажется, нормальная была рабочая обстановка», — сказала она, добавив при этом, что не заметила предвзятого отношения со стороны куратора в Госжилстройтехинспекции.

По словам бывшей сотрудницы «Сити-Строя», она в силу своих обязанностей не осматривала дом, но принимала участие в подготовке акта приемки построенного объекта, который, на ее взгляд, мог быть подписан только после фактического завершения работ.

Когда именно была поставлена подпись под документом — до или после перечисления денег на елочные игрушки, свидетельница вспомнить не смогла.

В свою очередь главный инженер ООО «Стройинжиниринг» Александр Бутин, являвшийся директором «Сити-Строя» с 2015 по 2017 годы, сообщил, что первая очередь дома №96Е на проспекте Победы была завершена в конце августа 2016 года.

По его словам, вводом в эксплуатацию занимался «Сан-Лико-Инвест», но поскольку эта организация была связана с «Сити-Строем» через учредителя — Ивана Николаева, который в период строительства руководил первой компанией, подчиненные второй фирмы помогали ему в этом деле.

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Свидетель заявил, что документы на ввод дома неоднократно возвращали, а примерно в середине сентября Иван Николаев проинформировал о необходимости перечислить полмиллиона рублей спонсорской помощи, после чего вопрос должен решиться.

«[Сказал, что] надо перечислить [компании] «Сити-Строй», потому что «Сан-Лико-Инвест» не имеет права — это деньги дольщиков», — уточнил Александр Бутин.

Говоря о последовательности действий, он сообщил, что сначала был выдан акт ввода, а деньги на новогодние украшения перечислили позже — в ноябре.

Комментируя слова свидетеля, адвокат вице-мэра Алексей Агафонов обратил внимание на тот факт, что в период с июля по сентябрь у застройщика не было полного пакета документов, на основании которого дом подлежал вводу.

По его словам, это подтверждает ряд справок, в том числе от организаций «Ростелеком» и «Горэлектросеть», которые датированы 3 октября 2016 года.

В свою очередь Ирина Ширшина в ходе заседания отметила, что 1 декабря 2017 года Иван Николаев заявил к ней гражданский иск почти на 500 тыс. рублей.

По данным мэрии, в декабре 2016 года бизнесмен был награжден медалью «За созидание во благо Пензы» за вклад в развитие города, благоустройство и украшение улиц к Новому году. Планирует ли Иван Николаев в нынешних условиях отказаться от нее, пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).