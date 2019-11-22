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В Пензенской области нарколог выдал справку для ГИБДД мужчине, злоупотребляющему алкоголем

11:55 | 22.11.2019 | Общество

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Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. Прокуратура инициировала проверку в отношении нарколога межрайонной больницы в Каменке Пензенской области, выдавшего справку для ГИБДД мужчине, состоящему на диспансерном учете в связи со злоупотреблением алкоголем. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области нарколог выдал справку для ГИБДД мужчине, злоупотребляющему алкоголем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, мужчина, находясь на диспансерном наблюдении, обратился в ГБУЗ «Каменская межрайонная больница» для получения заключения об отсутствии у него медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, в итоге в январе 2019 года врач выдал такую справку, заведомо зная о фактах злоупотребления спиртными напитками со стороны гражданина.

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«На ее основании мужчина получил новое водительское удостоверение», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что прокурор обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц о признании медицинского заключения незаконным, в результате его требования были удовлетворены.

Представитель надзорного ведомства пояснила, что после вступления решения суда в законную силу будет рассмотрен вопрос о прекращении права управления транспортными средствами.

«Главному врачу ГБУЗ «Каменская межрайонная больница» прокурором внесено представление об устранении нарушений, а также причин и условий им способствующих. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — подытожила она.

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