«Каталог водных скважин по Пензе» стал доступен в электронном виде Общество

Пенза, 30 ноября 2019. PenzaNews. «Каталог водных скважин по Пензе», подготовленный гидрогеологом Сергеем Зеленовым, переведен в цифровой формат и размещен на портале пензенской электронной библиотеки .

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Теперь любой желающий, не выходя из дома, может узнать информацию о каждом подземном источнике Пензы: его место и координаты, время бурения, глубину и назначение скважины, жесткость и качественный состав воды, описание водовмещающих пород и другие сведения.

Как сообщается на сайте пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, в начале ноября Сергей Зеленов передал учреждению культуры свои каталоги скважин на воду по трем районам региона.

Таким образом, в библиотеке сейчас имеются каталоги по всем районам области, а также по двум городам — Пензе и Кузнецку.