В Пензе пройдет бесплатный тренинг для администраторов гостиниц Общество

Пенза, 1 декабря 2019. PenzaNews. Бесплатный тренинг, посвященный техникам и стандартам работы администраторов отелей и гостиниц, будет организован на базе торгово-промышленной палаты Пензенской области в предстоящий вторник, 3 декабря.

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В качестве эксперта на него приглашен бизнес-тренер Спартак Андриешин.

Планируется, что в ходе обучающего мероприятия будут затронуты вопросы, касающиеся общения по телефону, выявления потребностей гостей, работы с возражениями, создания позитивного настроя при личной встрече, а также выстраивания длительных отношений с постояльцами.

Как сообщается на сайте ТПП, тренинг проводится в рамках работы по повышению квалификации персонала пензенских гостиниц, которая оценивается при обязательной классификации средств размещения.