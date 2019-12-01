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В Пензе пройдет бесплатный тренинг для администраторов гостиниц

14:07 | 01.12.2019 | Общество

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Пенза, 1 декабря 2019. PenzaNews. Бесплатный тренинг, посвященный техникам и стандартам работы администраторов отелей и гостиниц, будет организован на базе торгово-промышленной палаты Пензенской области в предстоящий вторник, 3 декабря.

В Пензе пройдет бесплатный тренинг для администраторов гостиниц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве эксперта на него приглашен бизнес-тренер Спартак Андриешин.

Планируется, что в ходе обучающего мероприятия будут затронуты вопросы, касающиеся общения по телефону, выявления потребностей гостей, работы с возражениями, создания позитивного настроя при личной встрече, а также выстраивания длительных отношений с постояльцами.

Как сообщается на сайте ТПП, тренинг проводится в рамках работы по повышению квалификации персонала пензенских гостиниц, которая оценивается при обязательной классификации средств размещения.

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