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Власти Пензы призвали автомобилистов убрать мешающий уборке снега транспорт

09:29 | 05.12.2019 | Общество

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Пенза, 5 декабря 2019. PenzaNews. Представители администрации Пензы обратились к автомобилистам с просьбой убрать с проезжей части транспорт, мешающий уборке снега.

Власти Пензы призвали автомобилистов убрать мешающий уборке снега транспорт. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В зимний период времени в городе зачастую возникают сложности с очисткой улиц от снега из-за легковых и грузовых автомобилей, припаркованных вдоль дороги на длительный срок. Машины препятствуют проведению механизированной уборки улично-дорожной сети», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем отмечается, что наиболее часто оставленные вдоль обочин машины можно видеть на проспекте Строителей — вблизи торговых центров «КаГау» и «Берлин», на проспекте Победы — неподалеку от магазина «Буратино» и возле сквера 40-летия Победы, а также на улицах Клары Цеткин и Терновского.

«Администрация города Пензы обращается к автовладельцам с просьбой переместить транспортные средства в места, позволяющие оставить автомобиль на длительный период без создания помех для благоустройства территорий», — добавляется в тексте.

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