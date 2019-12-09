EN
21:06:38 Понедельник, 9 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Представитель Фонда президентских грантов проведет семинар в Пензе

11:46 | 09.12.2019 | Общество

Печать

Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Руководитель проектов департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских грантов Дарья Данилова проведет семинар в Пензе в предстоящую среду, 11 декабря.

Представитель Фонда президентских грантов проведет семинар в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, обучающее мероприятие состоится в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Его участники обсудят, как сделать так, чтобы отчетность по гранту не становилась проблемой для некоммерческой организации.

У представителей пензенских НКО будет возможность узнать, что нужно сделать перед началом реализации проекта, какие документы и материалы следует собирать в процессе, а также как подготовить итоговый отчет.

Участие в семинаре является бесплатным, но необходима предварительная регистрация.

Загрузка...
Читайте также
Жильцам дома на улице Кижеватова в Пензе произведен перерасчет за ЖКУ на 181 тыс. рублей В Пензе мошенник под видом сотрудника МРЭО ГИБДД выманил деньги у предпринимателя
В школах Пензы на карантин закрыли четыре класса Ипотечный портфель ВТБ в Пензенской области вырос на 14%
В Вадинском районе выявлен факт незаконной добычи косули Пензенская прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама