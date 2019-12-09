Представитель Фонда президентских грантов проведет семинар в Пензе Общество

Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Руководитель проектов департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских грантов Дарья Данилова проведет семинар в Пензе в предстоящую среду, 11 декабря.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, обучающее мероприятие состоится в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Его участники обсудят, как сделать так, чтобы отчетность по гранту не становилась проблемой для некоммерческой организации.

У представителей пензенских НКО будет возможность узнать, что нужно сделать перед началом реализации проекта, какие документы и материалы следует собирать в процессе, а также как подготовить итоговый отчет.

Участие в семинаре является бесплатным, но необходима предварительная регистрация.