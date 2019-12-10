«Парта героя» появилась в родной школе майора Сергея Кустова в Грабово Общество

Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. Информация о Герое России Сергее Кустове, погибшем в Чечне в 2001 году, размещена на парте в одном из классов школы №2 в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области, где он учился.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Таким образом, образовательная организация присоединилась к всероссийскому патриотическому проекту «Парта героя».

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Мероприятие, посвященное увековечению памяти о выдающемся земляке, провели в торжественной обстановке, приурочив его ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.

В церемонии приняла участие мать погибшего майора Галина Кустова. Именно ей было предоставлено право снять белое полотно с парты, посвященной сыну.

Как сообщается на сайте администрации Бессоновского района, чести сесть за эту парту первыми были удостоены лучшие ученики 7 класса Елизавета Демченко и Владислав Логинов.