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«Парта героя» появилась в родной школе майора Сергея Кустова в Грабово

13:06 | 10.12.2019 | Общество

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Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. Информация о Герое России Сергее Кустове, погибшем в Чечне в 2001 году, размещена на парте в одном из классов школы №2 в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области, где он учился.

«Парта героя» появилась в родной школе майора Сергея Кустова в Грабово. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Таким образом, образовательная организация присоединилась к всероссийскому патриотическому проекту «Парта героя».

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Мероприятие, посвященное увековечению памяти о выдающемся земляке, провели в торжественной обстановке, приурочив его ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.

В церемонии приняла участие мать погибшего майора Галина Кустова. Именно ей было предоставлено право снять белое полотно с парты, посвященной сыну.

Как сообщается на сайте администрации Бессоновского района, чести сесть за эту парту первыми были удостоены лучшие ученики 7 класса Елизавета Демченко и Владислав Логинов.

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