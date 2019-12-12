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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Конституции РФ

09:35 | 12.12.2019 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем Конституции РФ, который отмечается в четверг, 12 декабря.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Конституции РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основной закон страны отражает весь накопленный опыт государственного строительства, определяет приоритетные национальные задачи и стратегию развития России. Он закрепляет демократические нормы, гарантирует сохранение нашего исторически сложившегося единства, обеспечивает права и свободы граждан, общественное согласие и социальную стабильность», — отметил глава региона.

По словам Ивана Белозерцева, основываясь на конституционных ценностях, можно добиться, чтобы Россия стала ведущей мировой державой.

«Важнейший залог этого — добросовестный труд, активная гражданская позиция, общая ответственность за настоящее и будущее Отчизны, беззаветная любовь к великой Родине. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной созидательной деятельности на благо Отечества!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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