В Пензе состоялась церемония вручения государственных и региональных наград Общество

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил государственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню Конституции РФ, который отмечается в четверг, 12 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

Всего на церемонию, состоявшуюся в губернаторском доме, были приглашены более 50 человек, представляющих разные профессии.

Председателю совета директоров ОАО «Маяк» Василию Вдонину вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Первый заместитель генерального директора – начальник научно-технического центра акционерного общества «НПП «Рубин» Игорь Сериков удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» отмечен командир народной дружины Кузнецка Виктор Мещанев.

Благодарность президента России объявлена инженеру ООО «Гражданпроект» Юлии Матиевой и инженеру по эксплуатации многоквартирных жилых домов ООО «Управляющая компания «Пензастрой-сервис» Вере Широковой.

За активное участие в работе Общероссийского народного фронта благодарственное письмо президента РФ вручено сопредседателю регионального штаба ОНФ, руководителю областной федерации профсоюзов Николаю Котову.

Генеральный директор ООО «Строительная группа «Рисан» Ольга Канакина награждена знаком «Почетный строитель России».

Благодарность Минстроя РФ объявлена заместителю начальника департамента – начальнику отдела территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области Татьяна Николаевой.

Орденом «За заслуги перед Пензенской областью» II степени награжден председатель Арбитражного суда региона в почетной отставке Константин Друзь, медалью ордена отмечены член совета при губернаторе по делам ветеранов Юрий Агапов и депутат Законодательного собрания шестого созыва Николай Лукьянов.

Звание «Заслуженный работник образования Пензенской области» присвоено директору школы №4 города Никольска Людмиле Ежовой.

Регалии, полагающиеся заслуженным работникам культуры региона, вручены главному режиссеру ГАУК «Пензаконцерт» Светлане Тер-Казаровой, преподавателю художественного училища имени К.А. Савицкого Ольге Корольковой, худруку театра «Кукольный дом» Владимиру Бирюкову, дирижеру русского народного оркестра «Пенза» Сергею Сидорову и преподавателю колледжа искусств Сергею Струкову.

Почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской» награждены участник Великой Отечественной войны Федор Степанов, заместитель председателя правительства региона Василий Трохин, глава облизбиркома Александр Синюков, Владимир Зуенков, почетный работник Минтруда России Виктор Лазарев, замначальника правового управления облправительства Марина Банникова, глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова и председатель правления общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье» Владимир Новиков.

Кроме того, почетным знаком отмечены директор ООО «Лунинская ПМК» Алексей Демидов, почетный гражданин Пензы Анна Маслова, ответственный секретарь пензенского городского совета ветеранов Тамара Кузнецова, глава администрации Белинского района Николай Дружинин, директор ООО «Пензастрой-сервис» Юрий Толстоухов, ветеран строительной отрасли Алексей Суетин и ветеран ПО «Старт» имени М.В. Проценко Александр Сорокин.

Почетных грамот губернатора удостоены гендиректор ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Евгений Рыжов, глава Бессоновского района Николай Беляев, гендиректор ЗАО «Телерадиокомпания «Наш дом» Татьяна Прошина, директор пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населению Татьяна Христофорова, депутат Законодательного собрания шестого созыва Василий Чернышов и руководитель детского центра «Спутник» Александр Лисицкий.

Кроме того, почетными грамотами награждены председатель колхоза имени Кирова Тамалинского района Николай Стеклов, замдиректора драмтеатра имени А.В. Луначарского Ирина Трубиньш, руководитель АНО «Ресурсно-методический центр социальной поддержки семьи, национальных отношений и развития гражданского общества» Игорь Красовский, почетный гражданин Заречного Любовь Блиничкина, депутат Законодательного собрания второго созыва Владимир Калашников, ответственный секретарь областного совета ветеранов Вера Безрукова и председатель пензенского районного совета ветеранов Наталья Кусакина.

Благодарность главы региона объявлена помощнику губернатора Евгению Цыкалюку, начальнику УФСИН России по Пензенской области Владиславу Муравьеву, заместителю гендиректора ПАО «МРСК Волги» – руководителю филиала «Пензаэнерго» Игорю Толбину и главе филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пензенской области Денису Бубнову.

Помимо этого, благодарностей губернатора удостоены руководитель аппарата администрации Малосердобинского района Ирина Хохлова, почетный гражданин Заречного Наталья Юнушкина и председатель лунинской общественной организации ветеранов Нина Апакина.