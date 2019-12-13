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В Пензе наградили участников фестиваля видеофильмов приемных семей

16:30 | 13.12.2019 | Общество

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Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Авторы лучших работ, представленных на VI фестиваль видеофильмов и слайд-презентаций приемных семей Пензенской области «Тепло нашего дома», награждены в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в Законодательном собрании региона в пятницу, 13 декабря.

В Пензе наградили участников фестиваля видеофильмов приемных семей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего к награждению были представлены 19 приемных семей, представляющих Пензу и 12 районов области.

«Я преклоняюсь перед вами — вы взяли в семью приемных детей по зову вашей души. Вы дарите им свою любовь и заботу, когда нужно, проявляете строгость, развиваете их таланты, воспитываете. Приемные дети стали для вас родными», — сказал председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, обращаясь к собравшимся.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, участникам фестиваля были вручены памятные подарки.

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