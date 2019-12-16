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В Пензе 17 декабря пройдут пожарные учения на здании отеля Azimut

11:27 | 16.12.2019 | Общество

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Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Пожарно-тактические учения на здании отеля Azimut Hotel Penza, расположенном на проспекте Строителей в Пензе, пройдут в предстоящий вторник, 17 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В Пензе 17 декабря пройдут пожарные учения на здании отеля Azimut. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К участию в учениях будут привлечены все экстренные службы», — пояснили в ведомстве, добавив, что вблизи здания ожидается большое количество специализированной техники.

В связи с этим в главном управлении МЧС призвали жителей и гостей Пензы сохранять спокойствие.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», международная сеть отелей Azimut Hotels открыла гостиницу в Пензе осенью 2018 года.

В здании высотой 15 этажей имеются 166 номеров различных категорий, конференц-зал, лобби-бар и ресторан.

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