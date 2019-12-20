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В Пензе будет ликвидирована общественная организация «Паритет»

10:20 | 20.12.2019 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. Городская общественная организация социальной защиты населения «Паритет» будет ликвидирована, а запись о ней исключена из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе будет ликвидирована общественная организация «Паритет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она напомнила, что с 2016 по 2018 годы эта организация, не имея на то законного права, проводила экзамены о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ, на основании результатов которых учреждение высшего образования выдавало иностранцам сертификаты, являвшиеся одним из оснований приобретения законного статуса пребывания на территории страны.

«Председатель правления организации «Паритет» в апреле 2019 года был осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что впоследствии через суд было признано недействительными 16 сертификатов, соответствующая информация передана в управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области.

По ее словам, в связи с неоднократными и грубыми нарушениями 22 октября прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о ликвидации данной некоммерческой организации, решением от 16 декабря, которое пока не вступило в силу, требования удовлетворены.

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