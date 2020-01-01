Иван Белозерцев надеется, что к реконструкции планетария в Пензе приступят в 2020 году Общество

Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил надежду на то, что реконструкция деревянного здания планетария в Пензе будет начата в 2020 году.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я надеюсь, что в 2020 году мы зайдем на строительство этого планетария», — сказал он в ходе онлайн-трансляции в соцсети «Одноклассники» в пятницу, 20 декабря.

Глава региона уточнил, что проектно-сметная документация уже готова.

По словам Ивана Белозерцева, особое внимание намечено уделить оснащению обновленного планетария, при котором будут использованы «самые современные технологии».

«Планируем сделать таким образом, чтобы детям было очень интересно, чтобы детей туда просто влекло», — пояснил он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», деревянное здание планетария в Пензе было закрыто в 2010 году для безопасности посетителей.

В мае 2017 года на объекте состоялось выездное совещание с участием губернатора Ивана Белозерцева, главной темой которого стала предстоящая реконструкция. Глава региона поручил заложить в бюджете региона необходимые средства, при этом, согласно озвученным данным, стоимость работ вместе с оснащением оценивается почти в 180 млн. рублей.

26 декабря 2017 года в ходе пресс-конференции, прошедшей в правительстве Пензенской области, Иван Белозерцев заявил, что к реконструкции планетария планируется приступить не позднее 2019 года.