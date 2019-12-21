В Пензе летом 2020 года по Суре планируется пустить речной транспорт — мэр Общество

Пенза, 21 декабря 2019. PenzaNews. Речной транспорт планируется пустить по реке Суре в Пензе летом 2020 года. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Лузгин.

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«Было поручение губернатора [Ивана Белозерцева] проработать вопрос относительно возобновления движения речных трамвайчиков, пароходиков. Мы сейчас ведем переговоры с компанией. Есть высокая вероятность того, что мы начиная с лета этого года запустим движение от «Ростка» до «Города Спутника» и до Барковки», — пояснил он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 20 декабря.

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Мэр особо обратил внимание на то, что пока такие вопросы, как вместимость транспорта и частота курсирования, не обсуждаются.

«Компания готова попробовать в формате эксперимента. [...] Компания будет это делать только в том случае, если сочтет, что это рентабельно, что люди будут пользоваться этой услугой, что она будет востребована», — отметил Андрей Лузгин.

По его словам, хотя в настоящее время движение по Суре не осуществляется, выбранные направления являются перспективными.

«С одной стороны, у нас и «Город Спутник» достаточно популярен — жители города Пензы много ездят на набережную и на пляж в летний период времени», — сказал он, добавив, что в сторону Барковки чаще всего перемещаются дачники.