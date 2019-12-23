Нарколог призвал обратить внимание на качество и количество алкоголя в новогоднюю ночь Общество

Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Заведующий диспансерным отделением пензенской областной наркологической больницы Илья Лан призвал жителей обратить внимание на качество и количество употребляемого в новогоднюю ночь алкоголя.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для того чтобы встретить Новый год весело, за столом с близкими друзьями и родными, а не «быть тихо отнесенным в галстуке из-за праздничного стола в спальню», не стоит употреблять спиртные напитки «заранее». Садиться за праздничный стол лучше не ранее 23.00. Обращайте внимание на качество алкоголя, ведь в Новый год заметно больше подделок, суррогатов. Не смешивайте напитки разной степени крепости. Кстати, по наблюдениям последних 5 лет, в новогодние праздники число обращений в наркологический стационар увеличивается на 10–20% за счет людей, обращающихся по поводу выхода из запоя и крайней необходимости прийти в себя к рабочим будням», — отметил он.

Нарколог рекомендовал не употреблять алкоголь совсем, а, если отказываться от него нет сил, то не перебарщивать.

«100–150 граммов водки несмертельная доза под новогоднее веселье, а вот все, что больше, приведет к утренним неприятностям. Употребление алкоголя во время застолья должно сопровождаться достаточным, но не излишним количеством пищи. [Следует] ограничить жирное и острое, иначе острого холецистопанкреатита не избежать, а это [означает] праздники в хирургическом отделении под лозунгом: «Холод, голод и покой», — пояснил Илья Лан.

Он добавил, что нередко застолье приводит к неприятным утренним ощущениям — жажде, головной боли, тошноте и разбитости.

«Это связано с токсическим действием алкоголя на организм. Для того, чтобы облегчить такое состояние в домашних условиях, существует ряд рекомендаций, выполнить которые может каждый. В первую очередь необходимо восстановить объем жидкости и баланс электролитов в организме», — сказал врач, уточнив, что для этого подходят отвар из сухофруктов, мятный или ромашковый чай, минеральная вода, а также рассол от соленых, но не маринованных овощей.

Кроме того, Илья Лан дал несколько советов людям, оказавшимся в компании нетрезвого человека, который ведет себя агрессивно.

«Не нужно вступать с ним в ссоры и отвечать на его провокации. Если есть возможность, его стоит изолировать, например, уложить спать. Однако в случае угрозы для здоровья и жизни окружающих или самого бунтаря необходимо вызвать скорую помощь или полицию. Поверьте, всем пьяным «митингующим» на утро обязательно будет стыдно. Это особенность похмельного влияния водки на мозг», — цитирует нарколога пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.