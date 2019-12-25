Чубарь вместо Львовой-Беловой будет представлять регион в Общественной палате России Общество

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь будет представлять Пензенскую область в Общественной палате России вместо учредителя и исполнительного директора АНО «Квартал Луи» Марии Львовой-Беловой, написавшей заявление о выходе из состава консультативно-совещательного органа.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, кандидатура Оксаны Чубарь утверждена по результатам тайного голосования, состоявшегося в ходе пленарного заседания Общественной палаты региона в среду, 25 декабря.

Обращаясь с ответным словом, руководитель ГТРК «Пенза» выразила признательность членам палаты за оказанное доверие.

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«Осознавая ответственность, возложенную на меня в связи с избранием в члены Общественной палаты России, приложу максимум усилий и буду достойно представлять интересы гражданского общества нашего региона», — сказала она.

В соответствии с федеральным законодательством, Общественная палата России состоит из 168 членов. Из них 40 утверждает президент страны, 85 человек представляют палаты регионов, еще 43 — общероссийские общественные объединения.

Текущий состав Общественной палаты России был сформирован в 2017 году.