EN
13:42:32 Пятница, 27 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе слет «Зеленой волны» посвятили 5-летию движения

09:22 | 27.12.2019 | Общество

Печать

Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Итоговый в 2019 году слет «Зеленой волны» посвятили 5-летию экологического движения, действующего при пензенском областном отделении Русского географического общества (РГО).

В Пензе слет «Зеленой волны» посвятили 5-летию движения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участниками мероприятия, состоявшегося в губернаторском доме в минувший четверг, 26 декабря, стали активисты из Пензы, Заречного, Кузнецка, Никольска, других городов и поселков области, а такие их наставники.

«Подводя итоги уходящего года, следует отметить, что экологическим движением «Зеленая волна» в 2019 году реализовано два масштабных проекта: «Зеленая волна – за зеленую губернию: новые горизонты» и «Экологический центр «Зеленой волны», основными результатами которых стало объединение усилий широкой общественности, госорганов и представителей бизнеса в деле охраны окружающей среды», — сказал председатель областного отделения РГО Игорь Пантюшов, обращаясь к собравшимся.

Затем молодежный лидер движения Татьяна Шихова и ее заместитель Кристина Тихонова представили доклад о результатах деятельности в 2019 году, в течение которого количество участников преодолело отметку в 4 тыс. человек.

В продолжение мероприятия были намечены планы на предстоящий период.

Помимо этого, состоялось награждение победителей второй региональной премии «Зеленая волна» — Екатерины Мордовиной, Дарьи Умяровой и представители школы №59.

Загрузка...
Читайте также
Житель Чаадаевки приговорен к 9 годам колонии за смерть знакомого Принят бюджет Кузнецка на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов
К хартии о нераспространении снюса присоединились более 1 тыс. торговых объектов В Пензе в результате ДТП на трассе загорелась «ГАЗель», есть погибшие
Пожарные прибыли к зданию ТЦ на улице Кирова в Пензе после срабатывания сигнализации Дело возбуждено после инцидента с мужчиной, рука которого оказалась под колесами вагона
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама