В Пензе слет «Зеленой волны» посвятили 5-летию движения Общество

Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Итоговый в 2019 году слет «Зеленой волны» посвятили 5-летию экологического движения, действующего при пензенском областном отделении Русского географического общества (РГО).

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Участниками мероприятия, состоявшегося в губернаторском доме в минувший четверг, 26 декабря, стали активисты из Пензы, Заречного, Кузнецка, Никольска, других городов и поселков области, а такие их наставники.

«Подводя итоги уходящего года, следует отметить, что экологическим движением «Зеленая волна» в 2019 году реализовано два масштабных проекта: «Зеленая волна – за зеленую губернию: новые горизонты» и «Экологический центр «Зеленой волны», основными результатами которых стало объединение усилий широкой общественности, госорганов и представителей бизнеса в деле охраны окружающей среды», — сказал председатель областного отделения РГО Игорь Пантюшов, обращаясь к собравшимся.

Затем молодежный лидер движения Татьяна Шихова и ее заместитель Кристина Тихонова представили доклад о результатах деятельности в 2019 году, в течение которого количество участников преодолело отметку в 4 тыс. человек.

В продолжение мероприятия были намечены планы на предстоящий период.

Помимо этого, состоялось награждение победителей второй региональной премии «Зеленая волна» — Екатерины Мордовиной, Дарьи Умяровой и представители школы №59.