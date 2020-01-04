Пензенские поисковики завершили первый этап проекта «Наследники победителей» Общество

Пенза, 4 января 2020. PenzaNews. Поисковики Пензенской области завершили первый этап реализации проекта «Наследники победителей», направленного на установление мест гибели и захоронений летного состава на территории региона в период с 1941 по 1945 годы.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Поискового движения России, заместитель директора школы №37 Лариса Казакова, активисты исследовали 18 мест на территории 12 муниципалитетов.

«Обнаружено три неучтенных захоронения летного состава на территории региона. Установлены имена летчиков», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что пензенские поисковики посетили центральный архив Минобороны России, где нашли уникальные материалы, касающиеся обстоятельств произошедших в годы Великой Отечественной войны авиакатастроф: установлены данные 49 погибших из числа летного состава 13-го запасного истребительного авиационного полка (ЗИАП) и 10-го запасного авиационного полка (ЗАП), дислоцировавшихся в Пензенской области, собраны фотоснимки, сделаны копии бумаг, которые лягут в основу будущего печатного издания.

По словам Ларисы Казаковой, к 75-летию Великой Победы в местах падения самолетов появятся мемориальные знаки и будут открыты памятники летчикам, чьи имена удалось установить в ходе проекта.

Проект «Наследники победителей» реализуется с использованием средств президентского гранта в размере почти 1,7 млн. рублей.