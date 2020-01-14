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В Пензенской области осужденным помогут собрать информацию о родных, воевавших на фронте

16:18 | 14.01.2020 | Общество

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Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. Сотрудники воспитательных отделов исправительных учреждений, подведомственных УФСИН России по Пензенской области, а также волонтеры помогут осужденным собрать информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В Пензенской области осужденным помогут собрать информацию о родных, воевавших на фронте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, такая работа будет проведена в рамках патриотической акции «Живая Победа».

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«На основе полученных сведений осужденные запишут видеоролики о своих дедах и прадедах, которые будут продемонстрированы через студии кабельного телевидения и собраны в единый видеоархив», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что авторы лучших видео будут награждены в торжественной обстановке в начале мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в преддверии Дня Победы в ведомственном музее управления ФСИН России по Пензенской области планируется открыть тематическую экспозицию, посвященную сотрудникам уголовно-исполнительной системы региона, которые воевали на фронте в годы Великой Отечественной войны и трудились в тылу.

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