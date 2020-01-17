EN
19:13:43 Пятница, 17 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Молодые исследователи поделятся своим взглядом на экологию в Пензенской области

10:48 | 17.01.2020 | Общество

Печать

Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Региональная научно-практическая конференция «География и экология Пензенской области глазами молодых исследователей» состоится 14 февраля.

Молодые исследователи поделятся своим взглядом на экологию в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие, которое будет организовано во второй раз, пройдет в Пензенском государственном университете.

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель областного отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов, на конференции будут представлены результаты геоэкологических исследований, проведенных активистами движения «Зеленая волна» в прошлом году.

«В 2019 году была продолжена работа по изучению экологического состояния ландшафтов Пензенской области в верхнем течении рек Суры, Кадады, Мокши, Хопра. В течение года участники экспедиций прошли обучение на кафедре «География» педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ, где познакомились с теорией и методикой ландшафтных исследований, с природным устройством и экологическими проблемами Пензенской области. В летний полевой сезон были проведены экспедиции в Неверкинский, Кузнецкий, Сердобский, Мокшанский и Пензенский районы», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что их главной задачей было выявление причин обмеления рек и ухудшения экологического состояния территорий.

Загрузка...
Читайте также
Кличку для полярного волка в пензенском зоопарке выберут по итогам конкурса Пензенский областной медицинский колледж ждет ремонт
Пензенская область присоединится к проведению чемпионата по финансовой грамотности В Пензе начали готовиться к «Лыжне России»
Православных пензенцев пригласили на празднование Крещения Господня Подполковник полиции Сергей Кароннов награжден грамотой
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама