Молодые исследователи поделятся своим взглядом на экологию в Пензенской области Общество

Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Региональная научно-практическая конференция «География и экология Пензенской области глазами молодых исследователей» состоится 14 февраля.

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Мероприятие, которое будет организовано во второй раз, пройдет в Пензенском государственном университете.

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель областного отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов, на конференции будут представлены результаты геоэкологических исследований, проведенных активистами движения «Зеленая волна» в прошлом году.

«В 2019 году была продолжена работа по изучению экологического состояния ландшафтов Пензенской области в верхнем течении рек Суры, Кадады, Мокши, Хопра. В течение года участники экспедиций прошли обучение на кафедре «География» педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ, где познакомились с теорией и методикой ландшафтных исследований, с природным устройством и экологическими проблемами Пензенской области. В летний полевой сезон были проведены экспедиции в Неверкинский, Кузнецкий, Сердобский, Мокшанский и Пензенский районы», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что их главной задачей было выявление причин обмеления рек и ухудшения экологического состояния территорий.