Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию с общественным транспортом в Пензе Общество

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал ситуацию с общественным транспортом в Пензе.

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«Меня не устраивает то, что у нас много транспортных средств, которые перевозят граждан, малой вместимости. Их очень много. Их нужно сокращать и нужно переходить на транспортные средства большой вместимости. Это в какой-то степени разгрузит город и, с точки зрения перевозки, будет безопасно», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона в среду, 25 декабря.

Иван Белозерцев напомнил, что ранее одному из перевозчиков были выделены денежные средства из областного бюджета на покупку автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Он добавил, что аналогичное решение намечено принять и в 2020 году.

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Отвечая на вопрос о том, планируется ли в Пензе создать муниципальное предприятие, которое будет отвечать за пассажирские перевозки, Иван Белозерцев пояснил, что «от этой идеи пока не отказались».

Вместе с тем глава региона обратил внимание на то, что само по себе создание такого предприятия не решит проблему, поскольку оно, как и частные перевозчики, будет ориентироваться на экономически обоснованный тариф.

Губернатор также высказался за то, чтобы перевозки пассажиров осуществлялись по регулируемым тарифам.

«Позиция такая: если эти [уже работающие в Пензе] частные компании или другие готовы [...] приобретать транспорт большой вместимости, если готовы работать по регулируемым тарифам, чтобы у меня было право вместе с муниципалитетом субсидировать разницу в стоимости, я готов с этими транспортными компаниями работать и поддерживать», — заявил Иван Белозерцев.

В противном случае, по его словам, к сотрудничеству будут приглашены другие перевозчики.