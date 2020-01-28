Вице-мэр Пензы прокомментировал ход работ по реконструкции Бакунинского моста Общество

Пенза, 28 января 2020. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов прокомментировал ход работ по реконструкции Бакунинского моста.

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«Выполнены работы по бурению свай третьей, четвертой опор и подпорной стенки», — пояснил он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 28 января.

Магомед Агамагомедов добавил, что подготовлены основания под третью и четвертую опоры.

«До середины марта текущего года четвертая опора будет готова. Будет готова подпорная стенка на правом берегу. Соответственно, мы планируем до 15 апреля текущего года отсыпать полуостровок уже на левом берегу и перейти на выполнение работ на левом берегу», — сказал он.

По словам вице-мэра, определена московская компания, которая изготовит металлические балки для моста.

Магомед Агамагомедов отметил, что каких-либо работ с повышенным уровнем шума, который мог бы доставлять неудобства жителям близлежащих домов, на объекте не ведется.

«Мы сваи не забиваем. Мы бетон уже [...] не долбим. [...] Работы по демонтажу левой части моста также будут вестись в установленное время до 23.00. В ночное время работы с повышенным шумом выполняться не будут», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года.

Контракт на выполнение работ заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей.

Реконструкция объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).