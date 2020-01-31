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Администрация Каменки по решению суда предоставит квартиру инвалиду

09:11 | 31.01.2020 | Общество

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Пенза, 31 января 2020. PenzaNews. Суд удовлетворил требования прокурора о возложении на администрацию города Каменки Пензенской области обязанности по предоставлению инвалиду II группы во внеочередном порядке отдельного благоустроенного жилого помещения по договору социального найма.

Администрация Каменки по решению суда предоставит квартиру инвалиду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«54-летний житель Каменки состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом: «Параноидная шизофрения», включенным в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Постановлением администрации Каменки в июне 2017 года мужчина был признан малоимущим и поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в октябре того же года мужчине была выделена комната площадью около 13 кв. метров на общей кухне — это не соответствует установленным законодательством нормативам, и помещение не является отдельным.

Представитель прокуратуры уточнила, что теперь мэрия должна подобрать инвалиду квартиру в соответствии с нормой предоставления.

«После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет поставлено на контроль межрайонной прокуратуры», — отметила Светлана Артамонова.

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