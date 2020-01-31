Администрация Каменки по решению суда предоставит квартиру инвалиду Общество

Пенза, 31 января 2020. PenzaNews. Суд удовлетворил требования прокурора о возложении на администрацию города Каменки Пензенской области обязанности по предоставлению инвалиду II группы во внеочередном порядке отдельного благоустроенного жилого помещения по договору социального найма.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«54-летний житель Каменки состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом: «Параноидная шизофрения», включенным в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Постановлением администрации Каменки в июне 2017 года мужчина был признан малоимущим и поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в октябре того же года мужчине была выделена комната площадью около 13 кв. метров на общей кухне — это не соответствует установленным законодательством нормативам, и помещение не является отдельным.

Представитель прокуратуры уточнила, что теперь мэрия должна подобрать инвалиду квартиру в соответствии с нормой предоставления.

«После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет поставлено на контроль межрайонной прокуратуры», — отметила Светлана Артамонова.