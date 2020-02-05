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Экскурсии с ветврачом позволят увидеть работу пензенского зоопарка изнутри

11:55 | 05.02.2020 | Общество

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Пенза, 5 февраля 2020. PenzaNews. Администрация пензенского зоопарка анонсировала проведение необычных экскурсий, в ходе которых посетители узнают, как почистить зубы белому медведю, что делать, если у верблюда заболел живот, а также как дать витамины лосю.

Экскурсии с ветврачом позволят увидеть работу пензенского зоопарка изнутри. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Пензы Карина Артамонова, это новый проект, который позволит показать работу учреждения изнутри.

«Экскурсия достаточно информативная. [...] Проводить будет не экскурсовод, а ветеринарный врач», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что благодаря этому гости узнают не общедоступные факты о животных, а получат информацию о том, как на самом деле организована деятельность.

«Маршрут нестандартный. Можно будет заглянуть туда, где обычно посетители не бывают. Например, чтобы дать витамины верблюду, нужно подойти с другой стороны вольера», — сказала Карина Артамонова.

По ее словам, продолжительность каждой такой экскурсии составит 40–50 минут, при этом необходима предварительная запись.

Заведующая научно-просветительским отделом уточнила, что стоимость будет зависеть от количества участников: если наберется группа от 15 человек, каждому в дополнение к входному билету придется доплатить 30 рублей, в противном случае экскурсия обойдется взрослому посетителю в 200 рублей, ребенку — в 100 рублей.

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