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В Пензе сформируют рабочую группу по внедрению интеллектуальной транспортной системы

10:18 | 07.02.2020 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Рабочая группа, которая займется реализацией проекта «Развитие интеллектуальной транспортной системы Пензенской области», будет создана в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Пензе сформируют рабочую группу по внедрению интеллектуальной транспортной системы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что данный проект будет реализован при поддержке федерального бюджета.

Ожидается, что внедрение интеллектуальной транспортной системы позволит увеличить пропускную способность дорог, сократить время пребывания в пути, экономить топливо, а также уменьшить количество ДТП.

Помимо этого, намечено предупреждать водителей о неблагоприятной погоде и изменении обстановки на дорогах.

Ранее в пресс-службе регионального Минстроя сообщили, что внедрение интеллектуальной транспортной системы предусмотрено планом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») на 2020 год.

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