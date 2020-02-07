В Пензе сформируют рабочую группу по внедрению интеллектуальной транспортной системы Общество

Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Рабочая группа, которая займется реализацией проекта «Развитие интеллектуальной транспортной системы Пензенской области», будет создана в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Предполагается, что данный проект будет реализован при поддержке федерального бюджета.

Ожидается, что внедрение интеллектуальной транспортной системы позволит увеличить пропускную способность дорог, сократить время пребывания в пути, экономить топливо, а также уменьшить количество ДТП.

Помимо этого, намечено предупреждать водителей о неблагоприятной погоде и изменении обстановки на дорогах.

Ранее в пресс-службе регионального Минстроя сообщили, что внедрение интеллектуальной транспортной системы предусмотрено планом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») на 2020 год.