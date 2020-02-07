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На дорогах Пензенской области ежегодно выявляют около 4 тыс. пьяных водителей

19:13 | 07.02.2020 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Сотрудники ГИБДД ежегодно выявляют около 4 тыс. водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах Пензенской области. Об этом сообщил начальник регионального управления МВД России генерал-майор полиции Сергей Щеткин.

На дорогах Пензенской области ежегодно выявляют около 4 тыс. пьяных водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отношении них только в 2019 году возбуждено 844 уголовных дела. [...] Пьяный автомобилист является потенциальной угрозой для жизни и здоровья граждан. Это должно быть понятно каждому», — сказал он, выступая с отчетом о деятельности органов и подразделений внутренних дел Пензенской области за прошлый год в ходе 27-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 7 февраля.

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По словам Сергея Щеткина, в целом за 12 месяцев на дорогах пресечено более 1 млн. нарушений ПДД, в автоматическом режиме выявлено свыше 700 тыс.

Начальник УМВД выразил уверенность в том, что комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения дисциплинируют автомобилистов, поэтому их число необходимо увеличивать.

«Целью должно стать не пополнение бюджета за счет штрафов, а пресечение ДТП на аварийно опасных участках трасс», — подчеркнул он.

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