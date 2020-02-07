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Обозначены планы по материально-техническому обеспечению деятельности пензенской полиции

19:59 | 07.02.2020 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Сергей Щеткин обозначил планы по дальнейшему материально-техническому обеспечению деятельности полиции.

Обозначены планы по материально-техническому обеспечению деятельности пензенской полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ближайшее время планируется дополнительно передать в районы области 52 автомобиля, 300 единиц компьютерной техники — в первую очередь для нужд участковых уполномоченных, а также провести работу по капитальному ремонту 10 объектов. В I квартале текущего года мы запустим пункт полиции в селе Чемодановка», — сказал он, выступая с отчетом о деятельности органов и подразделений внутренних дел Пензенской области за 2019 год в ходе 27-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 7 февраля.

По словам Сергея Щеткина, в прошлом году были проведены работы по капитальному и текущему ремонту 44 объектов, в районы передано более 40 служебных автомобилей.

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«Уже год на базе отделения биологических экспертиз ЭКЦ [экспертно-криминалистического центра] нашего управления организована лаборатория ДНК-анализа, проведено свыше 600 экспертиз и исследований, из которых 68 оказались результативными. В федеральную базу геномной регистрации внесено 56 генотипов. Установлены 26 лиц, совершивших преступные деяния, и раскрыты резонансные преступления прошлых лет», — уточнил начальник УМВД.

Говоря о кадрах, Сергей Щеткин отметил, что органы и подразделения внутренних дел укомплектованы более чем на 90%, при этом по итогам 2019 года сократилось количество сотрудников, подвергнутых уголовному преследованию, а 40 человек заслужили поощрения министра внутренних дел и правительства России.

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