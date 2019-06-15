Губернатор призвал открыть отделение полиции в Чемодановке и приостановить продажу алкоголя Происшествия

Пенза, 15 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе проведенного 15 июня совещания предложил открыть отделение полиции в селе Чемодановка, где действует лишь участковый пункт, и временно приостановить продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

Комментируя ситуацию в селе, в котором разгорелся межнациональный конфликт, глава региона заявил, что «ситуация под контролем».

В свою очередь принимавший участие в совещании врио начальника УМВД России по Пензенской области Вадим Ковтун проинформировал присутствующих, что в качестве участников массовой драки, в результате которой погиб мужчина, опознаны 12 человек.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы.

На следующий день один из пострадавших скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Состояние второго пациента оценивается как тяжелое, но стабильное.



Первоначально в полиции и прокуратуре заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

В ходе народного схода, состоявшегося в Чемодановке вечером 14 июня, стало очевидно, что в селе разгорелся межнациональный конфликт. Улаживать его приехал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он назвал произошедшее в населенном пункте «большой трагедией», пообещал, что виновные в смерти человека будут наказаны, и сообщил о намерении встретиться с представителями второй стороны конфликта. Позднее стало известно, что на некоторое время оказался перекрыт участок федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Чемодановка.

15 июня уголовное дело о конфликте в Чемодановке было переквалифицировано на статью об убийстве. В ходе операции, проведенной в Шемышейском районе, в полицию были доставлены 174 человека. Задержаны трое предполагаемых участников драки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела в главное следственное управление СКР, в Пензенскую область направлены опытные специалисты центрального аппарата ведомства. Руководитель СКР потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей.