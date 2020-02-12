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В органы прокуратуры Пензенской области за год поступило почти 30 тыс. обращений

10:59 | 12.02.2020 | Общество

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Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. Почти 30 тыс. обращений граждан поступило в органы прокуратуры Пензенской области в 2019 году, из них около 14 тыс. разрешено непосредственно работниками надзорного ведомства.

В органы прокуратуры Пензенской области за год поступило почти 30 тыс. обращений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным пресс-службы прокуратуры Пензенской области, чаще всего граждане обращались по вопросам нарушений законодательства об административных правонарушениях, порядка приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях, производства следствия и дознания. Также их волновали проблемы в сфере ЖКХ, трудового, жилищного и земельного законодательства, обоснованность судебных постановлений по уголовным делам, осуществление надзора при исполнении уголовных наказаний.

Каждое пятое обращение признано обоснованным.

Было выявлено свыше 3 тыс. нарушений, по которым приняты меры прокурорского реагирования.

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