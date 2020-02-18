Мэр Пензы поручил изучить опыт других городов по снижению допустимой скорости до 50 км/ч Общество

Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Мэр Андрей Лузгин поручил директору МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максиму Иванкину изучить опыт других городов по снижению допустимой скорости на территории муниципалитета до 50 км/ч.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 18 февраля, Андрей Лузгин отметил, что ранее уже ставил такую задачу.

«Относительно введения режима скоростного во всем городе 50 км/ч: было поручение, чтобы Вы проанализировали практику, были ли такие изменения в городах, похожих на наш по размеру. У Вас комментарий о том, что данное ограничение не представляется возможным. А почему оно не представляется возможным?» — поинтересовался мэр.

Максим Иванкин пояснил, что дополнительные ограничения предусмотрены только в определенных случаях — на опасных участках дорог, например, на крутых поворотах.

Читайте также

В Пензе потратят 10 млн. рублей на концепцию развития общественного транспорта

«Изучите еще раз практику других регионов», — потребовал Андрей Лузгин, добавив, что есть города, где допустимая скорость ниже, чем 60 км/ч.

В качестве примера он привел Заречный, где действует ограничение в 40 км/ч.

Как отметил Максим Иванкин, такие меры приняты в закрытом административно-территориальном образовании только из-за возможности выхода на дорогу диких животных, поскольку в Заречном обитают лоси.

Вместе с тем Андрей Лузгин обратил внимание на то, что снижение допустимой скорости заметно сказывается на безопасности дорожного движения в ЗАТО.

«Сильно же они там отличаются по количеству аварий на душу населения. Максим Александрович, по этому вопросу продолжайте изучать. Пока результат отсутствует», — сказал мэр, обращаясь к директору учреждения.