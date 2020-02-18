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Мэр Пензы поручил изучить опыт других городов по снижению допустимой скорости до 50 км/ч

12:38 | 18.02.2020 | Общество

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Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Мэр Андрей Лузгин поручил директору МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максиму Иванкину изучить опыт других городов по снижению допустимой скорости на территории муниципалитета до 50 км/ч.

Мэр Пензы поручил изучить опыт других городов по снижению допустимой скорости до 50 км/ч

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 18 февраля, Андрей Лузгин отметил, что ранее уже ставил такую задачу.

«Относительно введения режима скоростного во всем городе 50 км/ч: было поручение, чтобы Вы проанализировали практику, были ли такие изменения в городах, похожих на наш по размеру. У Вас комментарий о том, что данное ограничение не представляется возможным. А почему оно не представляется возможным?» — поинтересовался мэр.

Максим Иванкин пояснил, что дополнительные ограничения предусмотрены только в определенных случаях — на опасных участках дорог, например, на крутых поворотах.

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«Изучите еще раз практику других регионов», — потребовал Андрей Лузгин, добавив, что есть города, где допустимая скорость ниже, чем 60 км/ч.

В качестве примера он привел Заречный, где действует ограничение в 40 км/ч.

Как отметил Максим Иванкин, такие меры приняты в закрытом административно-территориальном образовании только из-за возможности выхода на дорогу диких животных, поскольку в Заречном обитают лоси.

Вместе с тем Андрей Лузгин обратил внимание на то, что снижение допустимой скорости заметно сказывается на безопасности дорожного движения в ЗАТО.

«Сильно же они там отличаются по количеству аварий на душу населения. Максим Александрович, по этому вопросу продолжайте изучать. Пока результат отсутствует», — сказал мэр, обращаясь к директору учреждения.

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