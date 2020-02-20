В Пензе состоялась церемония вручения государственных и региональных наград Общество

Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил государственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в четверг, 20 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, он отметил, что каждый из присутствующих многое сделал для развития региона.

«Благодаря вашему труду в сфере промышленности и сельского хозяйства, государственного управления и культуры, строительства, образования, здравоохранения Пензенская область остается эффективной, сохраняет социальную стабильность и положительную динамику макроэкономических показателей», — сказал он.

После этого губернатор вручил благодарность президента РФ старшему специалисту II разряда зареченского городского отдела судебных приставов УФССП России по Пензенской области Тамаре Пенкиной.

Благодарственных писем председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи удостоены начальник управления экономического планирования и финансового обеспечения – главный бухгалтер правительства региона Галина Комиссарова и начальник ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» Владимир Орешкин.

Медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» награждены уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова, глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев, заслуженный строитель региона Александр Кислянский, директор ООО «Санаторий «Надежда» Виктор Медведев, мастер производственного обучения пензенского лесного колледжа Николай Цуканов и директор автотранспортного союза Пензенской области Василий Тюкалов.

Почетным знаком «Во славу земли Пензенской» отмечены глава администрации Пачелмского района Валерий Еськин, директор ООО «Хопровские зори» Эльвира Грядунова, председатель совета ветеранов правительства Пензенской области Александр Ащеулов, бывший глава администрации Железнодорожного района Пензы Василий Бизиков, а также Геннадий Митрошин.

Почетных грамот губернатора удостоены заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, руководитель регионального управления Роскомнадзора Александр Крюков, директор школы №1 села Грабово Надежда Ломакина, почетный работник общего образования РФ Виктор Оськин, руководитель кузнецкого музыкального колледжа Александр Поздняков, директор ГКУ «Кададинское лесничество» Анатолий Емелин, артист драмы – ведущий мастер сцены драмтеатра имени А.В. Луначарского Олег Зеленченко, председатель областной организации Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения России Галина Новикова, а также Валерий Куряев.

Благодарность главы региона объявлена начальнику отдела государственной фельдъегерской службы РФ в Пензе Андрею Опарину и председателю городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Вячеславу Анпилогову.