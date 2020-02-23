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Новый корпус детсада на улице Измайлова примет детей 25 февраля

13:34 | 23.02.2020 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2020. PenzaNews. Корпус №2 детского сада №57 на улице Измайлова в Пензе начнет функционировать 25 февраля. Об этом сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

Новый корпус детсада на улице Измайлова примет детей 25 февраля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Со вторника дети будут ходить уже в новое здание. Пока они посещают детский сад в основном корпусе. Адаптационный период у них прошел», — пояснил он в ходе выездного совещания, состоявшегося в минувшую субботу, 22 февраля.

По данным пресс-службы администрации Пензы, в настоящее время отделочные работы на объекте завершены, имевшиеся замечания устранены, в ясельных группах расставлена мебель, а также разложены игрушки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 сентября 2019 года МКУ «УКС города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Стройинжениринг» в лице генерального директора Ивана Николаева заключили контракт на возведение корпуса №2 детского сада №57 на улице Измайлова. Его цена составила около 40 млн. рублей.

20 февраля 2020 года стало известно о нарушениях, допущенных при вводе объекта в эксплуатацию. По информации прокуратуры Пензенской области, 24 декабря представители МКУ «УКС города Пензы» подписали акты выполненных работ, однако на тот момент не была завершена внутренняя отделка, отсутствовала входная дверь в здание, не было проведено благоустройство прилегающей территории. При этом Госжилстройтехинспекция Пензенской области выдала заключение о соответствии нового корпуса требованиям проектной документации.

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