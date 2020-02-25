В Москве обсудили перспективы участия Пензенской области в проекте «Оздоровление Волги» Общество

Москва, 25 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин обсудили перспективы включения в федеральный проект «Оздоровление Волги» мероприятий, связанных с очисткой реки Суры.

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«Мы просим министерство рассмотреть возможность содействия региону в реконструкции действующих и строительстве новых канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневой канализации», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к Дмитрию Кобылкину в ходе рабочей встречи, состоявшейся в Москве во вторник, 25 февраля.

В свою очередь глава Минприроды распорядился проработать данный вопрос и рекомендовал начать готовить проектно-сметную документацию.

Также в ходе встречи обсуждалась реализация нацпроекта «Экология», в рамках которого в Пензенской области действуют региональные проекты «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».