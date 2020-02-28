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В Пензе на реконструкцию фонтана из бюджета дополнительно направят около 57 млн. рублей

14:29 | 28.02.2020 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Дополнительные средства в размере около 57 млн. рублей будут направлены из бюджета Пензы на реконструкцию фонтана в 2020 году.

В Пензе на реконструкцию фонтана из бюджета дополнительно направят около 57 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«[Предлагается] увеличить расходы на завершение работ строительно-монтажных по объекту «Фонтан» на сумму 56 млн. 895,3 тыс. рублей», — сказала начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, представляя проект изменений в бюджет города на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов в ходе 7-й очередной сессии гордумы в пятницу, 28 февраля.

Она добавила, что на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию лыжного стадиона «Снежинка» планируется заложить около 8,5 млн. рублей, на проведение работ по благоустройству трех скверов — около 113 млн. рублей.

Большинством голосов присутствовавшие на сессии депутаты поддержали внесение предложенных изменений в бюджет города.

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