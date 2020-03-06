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Внесено предложение о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести»

09:40 | 06.03.2020 | Общество

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Пенза, 6 марта 2020. PenzaNews. Администрация Пензы внесла в Законодательное собрание и облправительство предложение о присвоении региональному центру звания «Город трудовой доблести». Соответствующее постановление подписал мэр Андрей Лузгин.

Внесено предложение о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее с такой инициативой выступили реготделения партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры Победы», а также областной совет ветеранов.

Предложение поддержали более 30 объединений и Общественная палата Пензенской области.

В короткие сроки была проведена работа по сбору необходимых документов, подтверждающих факт трудового героизма жителей Пензы в годы войны.

«Пензенцы внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Пензы.

В нем добавляется, что в город были эвакуированы важные производства.

«На базе заводов, прибывших из Симферополя и Воронежа, возник завод №744 («Пензтекстильмаш»). В помещении завода №740 («Пензмаш») расположилось оборудование Харьковского машиностроительного завода и в конце 1941 года началось производство реактивных минометов М-8 — легендарных «Катюш». Образец военной техники представлен на улице Баумана у завода «Пензмаш». Пензенские заводы изготавливали мины, авиабомбы, артиллерийские снаряды», — отмечается в сообщении, в котором уточняется, что из Пензы на фронт отправляли детали военных самолетов, шинельное сукно, валенки, лыжи и другую продукцию.

13,5 тыс. пензенцев удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Пенза награждена орденом Трудового Красного Знамени. Трудовой подвиг коллективов велозавода отмечен орденом Ленина, часового завода — орденом Отечественной войны I степени.

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