В Заречном подростки поставили спектакль о наркомании среди молодежи Общество

Заречный, 6 марта 2020. PenzaNews. Участники школы социального проектирования «Точка роста Z» поставили в Заречном Пензенской области спектакль-форум «Вниз» о проблемах наркомании среди молодежи.

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В его основу положена реальная история, произошедшая в городе несколько лет назад.

Выбранный формат постановки предусматривал обращение актеров к зрителям в ключевые моменты с предложением поразмышлять о том, почему главный герой решил попробовать наркотики, как будут складываться его отношения с друзьями и близкими, а также как бы они поступили, если бы узнали, что кто-то из знакомых начал употреблять запрещенные вещества.

После спектакля зрители могли поделиться впечатлениями, оставив записи на стендах неподалеку от сцены, и задать волнующие вопросы врачу-наркологу.

Планируется, что показы постановки «Вниз» будут идти до конца учебного года, сообщает управление общественных связей Заречного.