EN
15:45:23 Воскресенье, 8 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 26 млн. рублей перечислено семьям в марте в связи с рождением первого ребенка

12:20 | 08.03.2020 | Общество

Печать

Пенза, 8 марта 2020. PenzaNews. Ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка на общую сумму около 26 млн. рублей перечислены в Пензе семьям в марте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе 26 млн. рублей перечислено семьям в марте в связи с рождением первого ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным мэрии, выплаты доведены до 2 тыс. 456 получателей.

Читайте также

Не все нуждающиеся пензенские семьи с детьми обратились за выплатой, на которую имеют право

Ее назначение производится в соответствии с федеральным законом №418 от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Право на выплату возникает, если ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года, является гражданином России и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Для информирования женщин о порядке назначения и выплате данного вида поддержки на регулярной основе организованы консультации в городском роддоме и перинатальном центре.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Кузнецка лишился денег в надежде получить более 2 тыс. долларов Создан сайт фонда защиты прав дольщиков Пензенской области
Около 240 тыс. рублей украдено со счета жительницы Пензы В Кузнецке выясняют обстоятельства гибели мужчины в бане
Юные фигуристы из 12 городов поборются за медали на соревнованиях в Пензе В Пензе председатель уличного комитета выплатит компенсацию своей предшественнице
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама