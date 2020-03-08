В Пензе 26 млн. рублей перечислено семьям в марте в связи с рождением первого ребенка Общество

Пенза, 8 марта 2020. PenzaNews. Ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка на общую сумму около 26 млн. рублей перечислены в Пензе семьям в марте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным мэрии, выплаты доведены до 2 тыс. 456 получателей.

Читайте также

Не все нуждающиеся пензенские семьи с детьми обратились за выплатой, на которую имеют право

Ее назначение производится в соответствии с федеральным законом №418 от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Право на выплату возникает, если ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года, является гражданином России и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Для информирования женщин о порядке назначения и выплате данного вида поддержки на регулярной основе организованы консультации в городском роддоме и перинатальном центре.