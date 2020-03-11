Ушел из жизни доцент кафедры «Экономическая теория и международные отношения» ПГУ Маслов Общество

Пенза, 11 марта 2020. PenzaNews. Доцент кафедры «Экономическая теория и международные отношения» Пензенского государственного университета Дмитрий Маслов скоропостижно скончался на 56-м году жизни.

Фото: пресс-служба ПГУ

«Дмитрий Георгиевич Маслов был опытным, талантливым преподавателем, направлял свою деятельность на повышение качества подготовки будущих специалистов, совершенствование учебно-методической базы. Его занятия всегда проходили на высоком профессиональном уровне. За время работы в вузе при его участии подготовлено несколько поколений студентов, которые с благодарностью вспоминают своего преподавателя. Коллеги запомнили его добрым, отзывчивым человеком, ответственным сотрудником», — говорится в некрологе, размещенном на сайте ПГУ.

В нем уточняется, что церемония прощания с покойным пройдет в ритуальном зале областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящий четверг, 12 марта, в 13.00.