Средства на создание в Пензе муниципального приюта для животных пока не предусмотрены Общество

Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Денежные средства на создание в Пензе муниципального приюта для животных без владельцев пока в бюджете города не предусмотрены. Об этом сообщил заместитель начальника городского УЖКХ Виталий Кузькин, исполняющий обязанности руководителя управления.

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«Этот вопрос прорабатывается на данный момент», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по безопасности и городскому хозяйству, состоявшегося в четверг, 12 марта.

Виталий Кузькин пояснил, что в настоящее время обсуждается возможность дооснащения действующего пункта временной передержки животных с целью создания на его базе приюта, который будет соответствовать требованиям законодательства.

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Управление ЖКХ Пензы проводит торги с целью заключения контрактов на отлов, транспортировку, содержание и дальнейшее использование безнадзорных животных. Сформированные заявки направляются в специализированную организацию. На данный момент это МУП по очистке города.

Отловленные на улицах города животные помещаются в пункт передержки на улице Осенней — в районе полигона ТБО. Он включает в себя 10 боксов на одно животное каждый в карантинной зоне и девять боксов временного содержания, способных вместить по два животных.